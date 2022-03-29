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Австралия вводит санкции против 39 россиян

Киев • УНН

 • 103142 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Австралия вводит санкции против 39 граждан рф, которые связаны с "делом Магнитского". Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление министра иностранных дел Австралии Марис Пейн.

Австралия вводит санкции против 39 россиян

Детали

Как отмечается в заявлении, правительство, отмечая Сергея Магнитского, и всех, кто защищает верховенство закона, вводит санкции "против 14 российских лиц, ответственных за серьезную коррупцию, которую он разоблачил".

Также под санкции подпадут 25 россиян, причастных к смерти Магнитского.

"Эти лица подпадают под целенаправленные финансовые санкции, включая замораживание активов и запрет на поездки" - говорится в заявлении.

Справка

"Закон Магнитского" получил свое название по имени погибшего в 2009 году в российской тюрьме юриста Сергея Магнитского.

Он раскрыл финансовые махинации российских должностных лиц и граждан, в результате которых было присвоено 260 млн долларов из денег налогоплательщиков.

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