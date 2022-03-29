Японія забороняє експорт предметів розкоші до росії

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З 5 квітня експорт предметів розкоші в росію буде заборонений. За словами міністра економіки, торгівлі і промисловості Японії Коїті Хагіуда, обмеження торкнуться автомобілі преміального класу і дорогоцінні камені.

Крім цього в уряді Японії повідомили, що японські компанії попросять не розплачуватися рублями за постачання енергоносіїв з росії, включаючи скраплений газ, якщо москва висуне такі вимоги.

Поки немає повідомлень про те, що діючі контракти потраплять під вимогу про переведення оплат в рублях.

Нагадаємо

Японія планує надати Україні додаткові 100 млн доларів гуманітарної допомоги.