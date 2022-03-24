Японія планує надати Україні додаткові 100 млн доларів гуманітарної допомоги — ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Прем'єр-міністр Японії Кісіда Фуміо розглядає можливість надати 100 мільйонів доларів додаткової гуманітарної допомоги Україні у зв’язку з російсько-українською війною. Про це повідомляє УНН з посиланням на NHK.
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За інформацією телекомпанії, прем’єр-міністр ймовірно оголосить про нову допомогу на екстренному саміті G7, який відбудеться в Бельгії сьогодні.
Уряд також розглядає можливість подвоєння кредитів Україні до приблизно 200 мільйонів доларів та направлення медпрацівників сил самооборони для підтримки людей, які втекли з України до сусідніх країн, зокрема до Польщі.
Нагадаємо
Наприкінці лютого японський уряд оголосив про надання надзвичайної гуманітарної допомоги на суму 100 мільйонів доларів на тлі нападу росії на Україну.
18 березня Японія заявила про виділення ще 8,8 млрд ієн (75,3 млн доларів) допомоги з резервних фондів.