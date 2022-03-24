Япония планирует предоставить Украине дополнительные 100 млн долларов гуманитарной помощи – СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Премьер-министр Японии Кисида Фумио рассматривает возможность предоставить 100 миллионов долларов дополнительной гуманитарной помощи Украине в связи с российско-украинской войной. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NHK.
Детали
По информации телекомпании, премьер-министр вероятно объявит о новой помощи на экстренном саммите G7, который состоится в Бельгии сегодня.
Правительство также рассматривает возможность удвоения кредитов Украине до примерно 200 миллионов долларов и направлениея медработников сил самообороны для поддержки людей, бежавших из Украины в соседние страны, в частности в Польшу.
Напомним
В конце февраля японское правительство объявило об оказании чрезвычайной гуманитарной помощи на сумму 100 миллионов долларов на фоне нападения россии на Украину.
18 марта Япония заявила о выделении еще 8,8 млрд иен (75,3 млн долларов) помощи из резервных фондов.