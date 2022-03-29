Япония запрещает экспорт предметов роскоши в россию

Детали

С 5 апреля экспорт предметов роскоши в россию будет запрещен. По словам министра экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда, ограничения коснутся автомобили премиального класса и драгоценные камни.

Кроме этого в правительстве Японии сообщили, что японские компании попросят не расплачиваться рублями за поставки энергоносителей из россии, включая сжиженный газ, если москва выдвинет такие требования.

Пока нет сообщений о том, что действующие контракты попадут под требование о переводе оплат в рублях.

Напомним

Япония планирует предоставить Украине дополнительные 100 млн долларов гуманитарной помощи.