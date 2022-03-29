Япония запрещает экспорт предметов роскоши в россию
Киев • УНН
Киев. 29 марта. УНН. С 5 апреля правительство Японии вводит запрет на экспорт в рф предметов роскоши. Также японские компании попросят не рассчитываться рублями за поставки российских энергоносителей. Об этом информирует NHK, передает УНН.
Детали
С 5 апреля экспорт предметов роскоши в россию будет запрещен. По словам министра экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда, ограничения коснутся автомобили премиального класса и драгоценные камни.
Кроме этого в правительстве Японии сообщили, что японские компании попросят не расплачиваться рублями за поставки энергоносителей из россии, включая сжиженный газ, если москва выдвинет такие требования.
Пока нет сообщений о том, что действующие контракты попадут под требование о переводе оплат в рублях.
Напомним
Япония планирует предоставить Украине дополнительные 100 млн долларов гуманитарной помощи.