Зеленский выступит перед парламентом Австралии 31 марта
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский выступит перед парламентом Австралии в четверг, 31 марта. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.
Детали
Министр занятости Австралии Стюарт Роберт сегодня заявил в парламенте, что Зеленский выступит с обращением по видеосвязи в 17:30 по местному времени (09:30 по киевскому).
Как отметили, Австралия поставляла в Украину оборонное оборудование и гуманитарные грузы, а также ввела запрет на экспорт в россию глинозема и алюминиевых руд, в частности бокситов.
Дополнение
Министр иностранных дел Австралии Марис Пейн сообщал, что страна вводит санкции против 39 граждан рф, которые связаны с "делом Магнитского".