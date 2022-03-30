Зеленский выступит перед парламентом Австралии 31 марта

Детали

Министр занятости Австралии Стюарт Роберт сегодня заявил в парламенте, что Зеленский выступит с обращением по видеосвязи в 17:30 по местному времени (09:30 по киевскому).

Как отметили, Австралия поставляла в Украину оборонное оборудование и гуманитарные грузы, а также ввела запрет на экспорт в россию глинозема и алюминиевых руд, в частности бокситов.

Дополнение

Министр иностранных дел Австралии Марис Пейн сообщал, что страна вводит санкции против 39 граждан рф, которые связаны с "делом Магнитского".



