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Зеленський відзначив 67 добровольців держнагородами, з них 64 - посмертно

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. З нагоди Дня українського добровольця Президент Володимир Зеленський підписав указ № 97/2021, яким відзначив державними нагородами добровольців, які виявили особисту мужність у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Відповідний документ від 12 березня оприлюднено на сайті Глави держави, передає УНН.

Деталі

Так, Президент відзначив орденом “За мужність” ІІІ ступеня 67 добровольців, з яких 64 — посмертно.

Серед нагороджених — члени Добровольчого українського корпусу “Правий сектор”, батальйонів територіальної оборони “Донбас”, “Айдар” та ОУН.

Також відзначено членів батальйонів патрульної служби міліції особливого призначення “Шахтарськ” і “Чернігів”, Української добровольчої армії, диверсійно-розвідувального підрозділу “Патріот”, Окремої добровольчої роти “Карпатська Січ”.

“Слава героям-добровольцям, які у вирішальний час стали на захист нашої свободи та показали приклад нескореності для всієї України”, — цитує Главу держави пресслужба.

Довідково

В Україні сьогодні, 14 березня, відзначають День добровольця.

14 березня 2014 року понад п’ять сотень бійців Самооборони Майдану прибули на полігон у Нові Петрівці Київської області. Так розпочався бойовий шлях першого добровольчого батальйону.

Додамо, у Міністерстві оборони підтримують ініціативу, щоб у Залі пам’яті на території оборонного відомства з'явилися імена загиблих добровольців, а не лише загиблих героїв регулярних військ і силових структур.

Українські Національні Новини

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