Зеленский отметил 67 добровольцев госнаградами, из них 64 - посмертно

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3 марта, 21:00 • 53947 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 марта. УНН. По случаю Дня украинского добровольца Президент Владимир Зеленский подписал указ № 97/2021, которым наградил государственными наградами добровольцев, проявивших личное мужество в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Соответствующий документ от 12 марта обнародован на сайте Главы государства, передает УНН.

Детали

Так, Президент отметил орденом "За мужество" III степени 67 добровольцев, из которых 64 - посмертно.

Среди награжденных - члены Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор", батальонов территориальной обороны "Донбасс", "Айдар" и ОУН.

Также отмечено наградами членов батальонов патрульной службы милиции особого назначения "Шахтерск" и "Чернигов", Украинской добровольческой армии, диверсионно-разведывательного подразделения "Патриот", Отдельной добровольческой роты "Карпатская Сечь".

"Слава героям-добровольцам, которые в решающий момент встали на защиту нашей свободы и показали пример непобедимости для всей Украины", - цитирует Главу государства пресс-служба.

Справка

В Украине сегодня, 14 марта, отмечают День добровольца.

14 марта 2014 года более пяти сотен бойцов Самообороны Майдана прибыли на полигон в Новые Петровцы Киевской области. Так начался боевой путь первого добровольческого батальона.

Добавим, в Министерстве обороны поддерживают инициативу, чтобы в Зале памяти на территории оборонного ведомства появились имена погибших добровольцев, а не только погибших героев регулярных войск и силовых структур.

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