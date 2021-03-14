День українського добровольця: як відзначатимуть у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. В Україні сьогодні, 14 березня, відзначають День добровольця. Про те, як його відзначатимуть у Києві, повідомляє УНН.
Історія пам'ятної дати
День українського добровольця встановлено постановою Верховної Ради України від 17 січня 2017 року із метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України.
У березні 2014 року, усвідомлюючи високий ризик військового вторгнення на територію материкової України та бажаючи захистити незалежність, суверенітет та територіальну цілісність своєї держави, добровольці із Самооборони Майдану вирушили на військовий полігон для проходження військової підготовки з метою подальшої участі у воєнних діях. Як наслідок, із лав Самооборони Майдану було сформовано Перший добровольчий батальйон Національної гвардії.
14 березня 2014 року понад п’ять сотень бійців Самооборони Майдану прибули на полігон у Нові Петрівці Київської області. Так розпочався бойовий шлях першого добровольчого батальйону.
Які заходи плануються у Києві
14 березня о 10:00 біля пам’ятника Воїну-добровольцю відбудуться урочистості з нагоди відзначення Дня українського добровольця, анонсували у КМДА.
Зокрема, буде проведена панахида за загиблими захисниками України, вручення відзнак Київського міського голови воїнам-добровольцям, церемонія покладання квітів до пам’ятника Воїну-добровольцю.
У заході візьмуть участь керівники міста, учасники антитерористичної операції/операції Об’єднаних сил на сході України, громадськість.
Місце проведення: проспект Володимира Маяковського, 2-2-А.
14 березня 2021 року о 14:00 на Михайлівській площі у Києві відбудеться вшанування мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, повідомили організатори заходу "Правий сектор" та Музичний батальйон.
У програмі заходу: панахида за українськими добровольцями та всіма захисниками, які загинули у війні на Донбасі; читання віршів поетки Зоряни Паламарчук; святковий концерт за участі Тараса Компаніченка, Живосила Лютого, Лесі Рой, Нелі Франчук і Григорія Лук'яненка, Ореста Криси (гурт "Сонячна машина"), Романа Кріля (гурт "Очеретяний кіт").
Місце проведення: Михайлівська площа
До слова, з Днем добровольця уже вітають в оборонному відомстві. Зокрема, привітав командувач Об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.