День украинского добровольца: как будут отмечать в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. В Украине сегодня, 14 марта, отмечают День добровольца. О том, как его будут отмечать в Киеве, сообщает УНН.
История памятной даты
День украинского добровольца установлен постановлением Верховной Рады Украины от 17 января 2017 года с целью чествования мужества и героизма защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.
В марте 2014 года, осознавая высокий риск военного вторжения на территорию материковой Украины и желая защитить независимость, суверенитет и территориальную целостность своего государства, добровольцы из Самообороны Майдана отправились на военный полигон для прохождения военной подготовки с целью дальнейшего участия в военных действиях. Как следствие, из рядов Самообороны Майдана был сформирован Первый добровольческий батальон Национальной гвардии.
14 марта 2014 года более пяти сотен бойцов самообороны Майдана прибыли на полигон в Новые Петровцы Киевской области. Так начался боевой путь первого добровольческого батальона.
Какие мероприятия планируются в Киеве
14 марта в 10:00 у памятника Воину-добровольцу состоятся торжества по случаю Дня украинского добровольца, анонсировали в КГГА.
В частности, будет проведена панихида по погибшим защитникам Украины, вручение отличий Киевского городского головы воинам-добровольцам, церемония возложения цветов к памятнику Воину-добровольцу.
В мероприятии примут участие руководители города, участники антитеррористической операции/операции Объединенных сил на востоке Украины, общественность.
Место проведения: проспект Владимира Маяковского, 2-2-А.
14 марта 2021 в 14:00 на Михайловской площади в Киеве состоится чествование мужества и героизма защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, сообщили организаторы мероприятия "Правый сектор" и Музыкальный батальон.
В программе мероприятия: панихида по украинским добровольцам и всем защитникам, погибшим в войне на Донбассе; чтение стихов поэтессы Зоряны Паламарчук; праздничный концерт при участии Тараса Компаниченко, Живосила Лютого, Леси Рой, Нелли Франчук и Григория Лукьяненко, Ореста Крысы (группа "Сонячна машина"), Романа Криля (группа "Очеретяний кіт").
Место проведения: Михайловская площадь
К слову, с Днем добровольца уже поздравляют в оборонном ведомстве. В частности, поздравил командующий Объединенных сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.