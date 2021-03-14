Імена загиблих добровольців можуть з'явитися у Залі пам'яті: Міноборони підтримало ініціативу

Цитата:

"Кожен, хто зі зброєю в руках боронив Україну від агресії Російської Федерації, заслуговує на гідну шану та визнання. Імена усіх синів і дочок України, які загинули, відстоюючи суверенітет Батьківщини, мусять бути викарбувані в граніті для майбутніх поколінь. Ми підтримуємо ініціативу, щоб Зала пам’яті на території Міністерства оборони стала храмом збереження пам’яті не тільки про загиблих героїв регулярних військ і силових структур, а й добровольців", - зазначив Таран.

Контекст

В Україні сьогодні, 14 березня, відзначають День добровольця.

14 березня 2014 року понад п’ять сотень бійців Самооборони Майдану прибули на полігон у Нові Петрівці Київської області. Так розпочався бойовий шлях першого добровольчого батальйону.

Для довідки

Зала пам'яті - меморіальний комплекс на території Міністерства оборони України. Комплекс створено для вшанування загиблих військовослужбовців усіх військових та правоохоронних формувань, які загинули в боях за Україну. Відкритий 14 жовтня 2018 року.