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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 12550 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

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20:50 • 23912 просмотра

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Имена погибших добровольцев могут появиться в Зале памяти: Минобороны поддержало инициативу

Имена погибших добровольцев могут появиться в Зале памяти: Минобороны поддержало инициативу

Киев  •  УНН

 • 14136 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. В Министерстве обороны поддерживают инициативу, чтобы в Зале памяти на территории оборонного ведомства появились имена погибших добровольцев, а не только погибших героев регулярных войск и силовых структур. С таким заявлением ко Дню украинского добровольца выступил министр обороны Андрей Таран, передает УНН.

Цитата:

"Каждый, кто с оружием в руках защищал Украину от агрессии Российской Федерации, заслуживает достойного уважения и признания. Имена сыновей и дочерей Украины, которые погибли, отстаивая суверенитет Родины, должны быть высечены в граните для будущих поколений. Мы поддерживаем инициативу, чтобы Зал памяти на территории Министерства обороны стал храмом сохранения памяти не только о погибших героях регулярных войск и силовых структур, но и добровольцах", - отметил Таран.

Контекст

В Украине сегодня, 14 марта, отмечают День добровольца.

14 марта 2014 года более пяти сотен бойцов Самообороны Майдана прибыли на полигон в Новые Петровцы Киевской области. Так начался боевой путь первого добровольческого батальона.

Для справки

Зал памяти - мемориальный комплекс на территории Министерства обороны Украины. Комплекс создан для чествования памяти погибших военнослужащих всех военных и правоохранительных формирований, погибших в боях за Украину. Открыт 14 октября 2018 года.

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