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Зеленський: вдалося повернути додому ще 100 захисників і захисниць

Зеленський: вдалося повернути додому ще 100 захисників і захисниць

Київ • УНН

 • 574806 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному зверненні наприкінці 411-го дня війни повідомив, що сьогодні вдалося повернути додому ще 100 захисників і захисниць. 80 чоловіків і 20 жінок, передає УНН з посиланням на сторінку у Telegram Офісу Президента.

Цитата

"Сьогодні – хороша новина від нашої команди, що займається обмінами. Вдалося повернути додому ще 100 захисників і захисниць. 80 чоловіків і 20 жінок. Це армійці, прикордонники, воїни Військово-Морських сил, нацгвардійці. Серед них, до речі, оборонці "Азовсталі", — зазначив Зеленський.

Доповнення

Президент України також підкреслив, що продовжується праця над поверненням всіх українців з російського полону.

"Це – сотня родин, які перед Пасхою отримали справжню радість. І, звичайно, продовжуємо працювати, щоб повернути всіх наших із російської неволі. Пам’ятаємо про кожного і кожну! І повернемо!", — сказав він.

Також Зеленський повідомив про надходження чергової військової допомоги від Німеччини.

"Маємо і чергові кроки в оборонній допомозі нашій державі – від Німеччини. Дякую за них. Два тижні – і посилення від Німеччини по бронетехниці, ППО, боєприпасах, інженерних машинах, медицині", — підкреслив Зеленський.

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