Зеленський: вдалося повернути додому ще 100 захисників і захисниць
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному зверненні наприкінці 411-го дня війни повідомив, що сьогодні вдалося повернути додому ще 100 захисників і захисниць. 80 чоловіків і 20 жінок, передає УНН з посиланням на сторінку у Telegram Офісу Президента.
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"Сьогодні – хороша новина від нашої команди, що займається обмінами. Вдалося повернути додому ще 100 захисників і захисниць. 80 чоловіків і 20 жінок. Це армійці, прикордонники, воїни Військово-Морських сил, нацгвардійці. Серед них, до речі, оборонці "Азовсталі", — зазначив Зеленський.
Доповнення
Президент України також підкреслив, що продовжується праця над поверненням всіх українців з російського полону.
"Це – сотня родин, які перед Пасхою отримали справжню радість. І, звичайно, продовжуємо працювати, щоб повернути всіх наших із російської неволі. Пам’ятаємо про кожного і кожну! І повернемо!", — сказав він.
Також Зеленський повідомив про надходження чергової військової допомоги від Німеччини.
"Маємо і чергові кроки в оборонній допомозі нашій державі – від Німеччини. Дякую за них. Два тижні – і посилення від Німеччини по бронетехниці, ППО, боєприпасах, інженерних машинах, медицині", — підкреслив Зеленський.
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