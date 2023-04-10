Зеленский: удалось вернуть домой еще 100 защитников и защитниц
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном обращении в конце 411-го дня войны сообщил, что сегодня удалось вернуть домой еще 100 защитников и защитниц. 80 мужчин и 20 женщин, передает УНН со ссылкой на страницу в Telegram Офиса Президента.
Цитата
"Сегодня – хорошая новость от нашей команды, занимающейся обменами. Удалось вернуть домой еще 100 защитников и защитниц. 80 мужчин и 20 женщин. Это армейцы, пограничники, воины Военно-Морских сил, нацгвардейцы. Среди них, кстати, защитники "Азовстали", — отметил Зеленский.
Дополнение
Президент Украины также подчеркнул, что продолжается работа над возвращением всех украинцев из российского плена.
"Это – сотня семей, которые перед Пасхой получили настоящую радость. И, конечно, продолжаем работать, чтобы вернуть всех наших из российской неволи. Помним о каждом и каждой! И вернем!", — сказал он.
Также Зеленский сообщил о поступлении очередной военной помощи от Германии.
"Есть и очередные шаги в оборонной помощи нашему государству – от Германии. Спасибо за них. Две недели – и усиление от Германии по бронетехнике, ПВО, боеприпасам, инженерным машинам, медицине", — подчеркнул Зеленский.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский договорился с премьером Ирака начать новые механизмы взаимодействия