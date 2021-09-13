Зеленський: Україну не можна захопити за 7 днів

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“Таку велику країну, як Україна, неможливо захопити за 4-5-7 днів”, — зазначає президент.

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В інтерв’ю телеканалу Зеленський також зазначив, що порівнювати Україну і Афганістан з точки зору американської допомоги некоректно.

На його думку, США не повторить з Україною долю Афганістану, звідки перші вивели свої війська, і не буде “йти з країни”, а навіть навпаки тільки посилить свій вплив і присутність.

Зеленський зазначив, що Росія володіє однією з найпотужніших армій у світі. При цьому Україна є незалежною від будь-якої іншої економіки. Він вважає, що мова про “відхід” США з країни не йде і заявив, що Вашингтону, навпаки, слід нарощувати свою присутність.

Додамо

В ході інтерв’ю Володимир Зеленський розповів, що президент США Джо Байден підтримав прагнення України стати членом НАТО, однак додав, що дане рішення не залежить повністю від Сполучених Штатів.

Нагадаємо

1 вересня в Білому домі відбулася зустріч президентів України Володимира Зеленського та США Джо Байдена.

За підсумками зустрічі з американським лідером Володимир Зеленський заявив, що задоволений, але не знає, чи виникла у них “хімія”.

За підсумками переговорів було оприлюднено спільну заяву. У ній йдеться про протидію російській агресії, підтримку євроатлантичних прагнень України та “Північний потік-2”.