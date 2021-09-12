Зеленський: Байден підтримав членство України в НАТО

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“Я дуже прямо запитав його (Байдена), що з приводу НАТО? Він сказав: “Я думаю, що ви повинні бути там (в НАТО), але це залежить не тільки від мене”, — навів Зеленський слова Байдена, сказані ним в ході їх нещодавньої зустрічі в Вашингтоні.

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Ведучий Фарід Закарія запитав, чи не розглядає Зеленський варіант того, що Сполучені Штати залишать Україну аналогічно до того, як Вашингтон залишив Афганістан, де влади встановили бойовики “Талібану”: “Як я сказав президенту Байдену щодо можливого виходу з України: що це значить — піти з України? Я вважаю, що навпаки — США повинні нарощувати свою присутність. Я радий потужній нашій зустрічі на високому рівні у США”, — сказав Зеленський.

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