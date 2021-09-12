Зеленский: Байден поддержал членство Украины в НАТО

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"Я очень прямо спросил его (Байдена), что по поводу НАТО? Он сказал: "Я думаю, что вы должны быть там (в НАТО), но это зависит не только от меня", - привел Зеленский слова Байдена, сказанные им в ходе их недавней встречи в Вашингтоне.

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Ведущий Фарид Закария спросил, не рассматривает ли Зеленский вариант того, что Соединенные Штаты оставят Украину аналогично тому, как Вашингтон покинул Афганистан, где власть установили боевики "Талибана": "Как я сказал президенту Байдену о возможном выходе из Украины: что это значит - уйти из Украины? Я считаю, что наоборот - США должны наращивать свое присутствие. Я рад мощной нашей встречи на высоком уровне в США", - сказал Зеленский.

Добавим

Ранее в Вашингтоне завершилась встреча президентов Зеленского и Байдена.

ОП ранее обнародовал совместное заявление по итогам переговоров. В ней говорится о противодействии российской агрессии, поддержку евроатлантических стремлений Украины и "Северный поток-2".

Заметим, что в заявлении о сроках вступления Украины в НАТО также не идет.