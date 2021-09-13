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Зеленский: Украину нельзя захватить за 7 дней

Зеленский: Украину нельзя захватить за 7 дней

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что такую большую страну, как Украину нельзя захватить за 4-7 дней. Об этом гарант заявил в ходе интервью телеканалу CNN, передает УНН.

Цитата

“Такую большую страну, как Украина, невозможно захватить за 4-5-7 дней”, — отмечает президент.

Детали

В интервью телеканалу Зеленский также отметил, что сравнивать Украину и Афганистан с точки зрения американской помощи некорректно.

По его мнению, США не повторит с Украиной судьбу Афганистана, откуда первые вывели свои войска, и не будет “уходить из страны”, а даже наоборот только усилит свое влияние и присутствие.

Зеленский отметил, что Россия владеет одной из самых мощных армий в мире. При этом Украина независима от любой другой экономики. Он считает, что речи об “уходе” США из страны не идет и заявил, что Вашингтону, наоборот, следует наращивать свое присутствие.

Добавим

В ходе интервью Владимир Зеленский рассказал, что президент США Джо Байден поддержал стремление Украины стать членом НАТО, однако добавил, что данное решение не зависит полностью от Соединенных Штатов.

Напомним

​​1 сентября в Белом доме состоялась встреча президентов Украины Владимира Зеленского и США Джо Байдена.

По итогам встречи с американским лидером Владимир Зеленский заявил, что доволен, но не знает, возникла ли у них “химия”.

По итогам переговоров было обнародовано совместное заявление. В нем говорится о противодействии российской агрессии, поддержке евроатлантических стремлений Украины и “Северный поток-2”.

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