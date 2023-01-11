Зеленський у Львові зустрівся з Дудою - нардеп

Цитата

“Зеленський зараз у Львові зустрічається з Дудою”, – написав нардеп.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський перебуває сьогодні з офіційним візитом у Львові.

Глава держави провів нараду щодо безпекової ситуації у північно-західних областях України, зокрема, щодо обстановки на кордоні з білоруссю.