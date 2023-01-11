Зеленський у Львові зустрівся з Дудою - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Президент Володимир Зеленський зустрывся з польским колегою Анджеєм Дудою у Львові. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, передає УНН.
Цитата
“Зеленський зараз у Львові зустрічається з Дудою”, – написав нардеп.
Доповнення
Президент Володимир Зеленський перебуває сьогодні з офіційним візитом у Львові.
Глава держави провів нараду щодо безпекової ситуації у північно-західних областях України, зокрема, щодо обстановки на кордоні з білоруссю.