Зеленский во Львове встретился с Дудой - нардеп

Цитата

“Зеленский сейчас во Львове встречается с Дудой”, – написал нардеп.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский находится сегодня с официальным визитом во Львове.

Глава государства провел совещание относительно ситуации в северо-западных областях Украины, в частности, обстановки на границе с беларусью.