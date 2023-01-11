Зеленский во Львове встретился с Дудой - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Президент Владимир Зеленский встретился с польским коллегой Анджеем Дудой во Львове. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.
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“Зеленский сейчас во Львове встречается с Дудой”, – написал нардеп.
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Президент Владимир Зеленский находится сегодня с официальным визитом во Львове.
Глава государства провел совещание относительно ситуации в северо-западных областях Украины, в частности, обстановки на границе с беларусью.