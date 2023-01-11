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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский посетил Львов

Киев • УНН

 • 588331 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский посетил с визитом Львовскую область, о чем сообщил в Telegram, пишет УНН.

Зеленский посетил Львов

Цитата

"Начал свой визит во Львов с важнейшего – чествования памяти украинских воинов. Слава всем, кто отдал жизнь за нашу свободу и независимость нашего государства! Слава Украине!" - написал Зеленский и распространил видео.

Детали

Как указал глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом во Львовскую область, где прежде всего на Марсовом поле Лычаковского кладбища почтили память воинов, чьи жизни унесли оккупанты.

Украинские Национальные Новости

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