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Зеленський відвідав Львів

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський відвідав із візитом Львівщину, про що повідомив у Telegram, пише УНН.

Зеленський відвідав Львів

Цитата

"Розпочав свій візит до Львова з найважливішого – вшанування пам'яті українських воїнів. Слава всім, хто віддав життя за нашу свободу і незалежність нашої держави! Слава Україні!" - написав Зеленський і поширив відео.

Деталі

Як вказав голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram, Президент України Володимир Зеленський прибув із візитом на Львівщину, де насамперед на Марсовому полі Личаківського кладовища вшанували пам’ять воїнів, чиї життя забрали окупанти.

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