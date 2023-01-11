Зеленський відвідав Львів

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"Розпочав свій візит до Львова з найважливішого – вшанування пам'яті українських воїнів. Слава всім, хто віддав життя за нашу свободу і незалежність нашої держави! Слава Україні!" - написав Зеленський і поширив відео.

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Як вказав голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram, Президент України Володимир Зеленський прибув із візитом на Львівщину, де насамперед на Марсовому полі Личаківського кладовища вшанували пам’ять воїнів, чиї життя забрали окупанти.