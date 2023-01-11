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Зеленський у Львові зібрав безпекову нараду: обговорили ситуацію на заході на кордоні з білоруссю

Київ • УНН

 • 561328 перегляди

КИЇВ. 11 січня. УНН. У Львові Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо безпекової ситуації у північно-західних областях України, зокрема, щодо обстановки на кордоні з білоруссю, повідомили в Офісі Президента, пише УНН.

Зеленський у Львові зібрав безпекову нараду: обговорили ситуацію на заході на кордоні з білоруссю

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"Під час робочої поїздки на Львівщину Президент Володимир Зеленський провів координаційну нараду щодо стану забезпечення охорони державного кордону та актуальної безпекової ситуації у північно-західних областях України. Зокрема, йшлося про оперативну обстановку на кордоні з Республікою Білорусь. Крім того, було заслухано інформацію про контрдиверсійні заходи на відповідних територіях", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Главі держави, як вказано, доповіли про стан та укріплення фортифікаційних споруд на кордоні, а також про матеріальне забезпечення прикордонників і військовослужбовців у регіонах, які межують із Білоруссю.

"Розуміємо, що, крім потужних заяв, ми нічого потужного там не бачимо, однак маємо бути готовими як на кордоні, так і в областях", – зазначив Володимир Зеленський.

Учасники наради також заслухали інформацію щодо забезпечення захисту та надійного функціонування Рівненської АЕС.

Глава держави наголосив, що захищеність від зовнішніх ризиків сприятиме нормальному функціонуванню економіки цих регіонів.

"Моральний стан населення важливий, від нього залежить, як люди працюють, а від їхньої праці залежить, як ми підтримуємо армію, наших захисників", – зауважив Президент.

Доповнення

Зеленський у Львові ушанував пам’ять українських воїнів, загиблих у боях із російськими окупантами.

Церемонія відбулася на Марсовому полі Личаківського кладовища. У його центральній частині з квітня 2022 року ховають військовослужбовців, які загинули під час російсько-української війни.

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