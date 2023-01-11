Зеленский во Львове собрал совещание по безопасности: обсудили ситуацию на западе на границе с беларусью

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"Во время рабочей поездки во Львовскую область Президент Владимир Зеленский провел координационное совещание о состоянии обеспечения охраны государственной границы и актуальной ситуации безопасности в северо-западных областях Украины. В частности, речь шла об оперативной обстановке на границе с Республикой Беларусь. Кроме того, была заслушана информация о контрдиверсионных мероприятиях на соответствующих территориях", - говорится в сообщении.

Детали

Главе государства, как указано, доложили о состоянии и укреплении фортификационных сооружений на границе, а также о материальном обеспечении пограничников и военнослужащих в регионах, граничащих с беларусью.

"Понимаем, что, кроме мощных заявлений, мы ничего мощного там не видим, однако должны быть готовы как на границе, так и в областях", – отметил Владимир Зеленский.

Участники совещания также заслушали информацию по обеспечению защиты и надежного функционирования Ровенской АЭС.

Глава государства подчеркнул, что защищенность от внешних рисков будет способствовать нормальному функционированию экономики этих регионов.

"Моральное состояние населения важно, от него зависит, как люди работают, а от их труда зависит, как мы поддерживаем армию, наших защитников", – отметил Президент.

Дополнение

Зеленский во Львове почтил память украинских воинов, погибших в боях с российскими оккупантами.

Церемония состоялась на Марсовом поле Лычаковского кладбища. В его центральной части с апреля 2022 года хоронят военнослужащих, погибших во время российско-украинской войны.