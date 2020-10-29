Зеленський: справа не тільки у рішенні КСУ, певні особи підривають національну безпеку України

“Ми повинні терміново відреагувати на ту ситуацію, яка склалась після ухвалення рішення КСУ за поданням групи народних депутатів щодо окремих положень закону про запобігання корупції за статтею 366/1 Кримінального кодексу України. Справа не тільки в цьому рішенні, а загалом в цілеспрямованих діях певних осіб на підрив суспільного договору в Україні та на створення реальної загрози національної безпеки та оборони нашої держави. Ми повинні не допустити ані того, щоб цю проблему почне вирішувати вулиця на свій розсуд, ані того, що це або якесь інше рішення КСУ буде використане ворогами України для дискредитації нашої країни за кордоном”, — сказав Президент.

З його слів, “демонтаж” контрольованих функцій Національного агентства з питань протидії корупції та кримінальної відповідальності за свідоме порушення вимог законодавства при декларуванні “ніколи не буде сприйняте нашим суспільством, а також нашими партнерами в ЄС, і ми вже маємо чіткі сигнали”.

“Маємо зараз проблеми навіть із тим, щоб втілити в життя результати місцевих виборів. За повідомленням НАЗК, без знесених цим рішенням суду повноважень по проведенню спеціальної перевірки не можна призначити обраних осіб в органах місцевого самоврядування. Тому потрібно детально опрацювати усю проблематику, яку, нажаль, ми отримали після рішення КСУ”, — заявив глава держави.

Нагадаємо, Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України статтю 366-1 КК, яка передбачала відповідальність за брехню в декларації.