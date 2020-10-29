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Зеленский: дело не только в решении КСУ, определенные лица подрывают национальную безопасность Украины

Киев  •  УНН

 • 15075 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Определенные лица направлено действуют на создание реальной угрозы национальной безопасности и обороны нашего государства. Об этом на заседании СНБО заявил Президент Владимир Зеленский, комментируя решение КСУ, передает корреспондент УНН.

"Мы должны срочно отреагировать на ситуацию, которая сложилась после принятия решения КСУ по представлению народных депутатов относительно отдельных положений закона о предотвращении коррупции по статье 366/1 Уголовного кодекса Украины. Дело не только в этом решении, а в целом в целенаправленных действиях определенных лиц на подрыв общественного договора в Украине и на создание реальной угрозы национальной безопасности и обороны нашего государства. Мы должны не допустить ни того, чтобы эту проблему начала решать улица по своему усмотрению, ни того, что это или какое-то другое решение КСУ будет использовано врагами Украины для дискредитации нашей страны за рубежом", - сказал Президент.

По его словам, "демонтаж" контролируемых функций Национального агентства по вопросам противодействия коррупции и уголовной ответственности за сознательное нарушение требований законодательства при декларировании "никогда не будет воспринято обществом, а также нашими партнерами в ЕС, и мы уже имеем четкие сигналы".

"Есть сейчас проблемы даже с тем, чтобы воплотить в жизнь результаты местных выборов. По сообщению НАПК, без снесенных этим решением суда полномочий по проведению специальной проверки нельзя назначить избранных лиц в органах местного самоуправления. Поэтому нужно детально проработать всю проблематику, которую, к сожалению, мы получили после решения КСУ", - заявил глава государства.

Напомним, Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины статью 366-1 УК, которая предусматривала ответственность за ложь в декларации.

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