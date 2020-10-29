Зеленский: дело не только в решении КСУ, определенные лица подрывают национальную безопасность Украины

"Мы должны срочно отреагировать на ситуацию, которая сложилась после принятия решения КСУ по представлению народных депутатов относительно отдельных положений закона о предотвращении коррупции по статье 366/1 Уголовного кодекса Украины. Дело не только в этом решении, а в целом в целенаправленных действиях определенных лиц на подрыв общественного договора в Украине и на создание реальной угрозы национальной безопасности и обороны нашего государства. Мы должны не допустить ни того, чтобы эту проблему начала решать улица по своему усмотрению, ни того, что это или какое-то другое решение КСУ будет использовано врагами Украины для дискредитации нашей страны за рубежом", - сказал Президент.

По его словам, "демонтаж" контролируемых функций Национального агентства по вопросам противодействия коррупции и уголовной ответственности за сознательное нарушение требований законодательства при декларировании "никогда не будет воспринято обществом, а также нашими партнерами в ЕС, и мы уже имеем четкие сигналы".

"Есть сейчас проблемы даже с тем, чтобы воплотить в жизнь результаты местных выборов. По сообщению НАПК, без снесенных этим решением суда полномочий по проведению специальной проверки нельзя назначить избранных лиц в органах местного самоуправления. Поэтому нужно детально проработать всю проблематику, которую, к сожалению, мы получили после решения КСУ", - заявил глава государства.

Напомним, Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины статью 366-1 УК, которая предусматривала ответственность за ложь в декларации.