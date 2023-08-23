Зеленський розповів, як в Україну надходитиме 61 винищувач F-16

Деталі

“У нас буде 19 винищувачів (від Данії — ред.), вони будуть йти різними етапами. На жаль все це не швидко. Тому що це залежить на сьогодні не тільки від Данії, а й від нас. Ми повинні дати відповідних наших пілотів, фахівців, інженерів. Кілька пілотів обслуговує десятки технічного персоналу. Тому дуже важливо всіх хлопців відправити, відібрати, я вже не говорю про перекладачів, навчання тощо. Окремо, паралельно цьому ми будемо будувати інфраструктуру для сучасних винищувачів”, — розповів Зеленський на пресконференції за результатами саміту Кримської платформи.

Він наголосив, що інфраструктура України не для F-16.

“Ми побудуємо це якомога швидко”, — додав Президент.

Також Зеленський розповів про ситуацію із винищувачами F-16 від Нідерландів, які передадуть Україні ще 42 літаки.

“З них на 18-ти ми будемо проходити навчання, і коли ми навчимося ми зможемо отримати і ці 18. Решту ми зможемо отримати відразу, як тільки наші пілоти будуть готові. В цілому це дуже серйозна кількість літаків...Скажу відверто: ми розраховували хоча б на 12 (винищувачів — ред.)”, — сказав Зеленський.

Окрім того, Президент зазначив, що ракети для західних винищувачів в Україні вже є.

Доповнення

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що іде робота над тим, аби винищувачі F-16 в Україні з’явилися якнайшвидше, однак, це потребує часу.

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомляв, що для появи перших винищувачів F-16 в українському небі потрібно навчити кілька сотень людей — не лише пілотів, тож ідеться про щонайменше 6-7 місяців — мінімальний термін, який треба свідомо оцінювати.