Зеленский рассказал, как в Украину будет поступать 61 истребитель F-16

Детали

“У нас будет 19 истребителей (от Дании — ред.), они будут идти разными этапами. К сожалению все это не быстро. Потому что это зависит на сегодня не только от Дании, а и от нас. Мы должны дать соответствующих наших пилотов, специалистов, инженеров. Несколько пилотов обслуживает десятки технического персонала. Поэтому очень важно всех ребят отправить, отобрать, я уже не говорю о переводчиках, обучении и так далее. Отдельно, параллельно этому мы будем строить инфраструктуру для современных истребителей”, — рассказал Зеленский на пресс-конференции по результатам саммита Крымской платформы.

Он подчеркнул, что инфраструктура Украины не для F-16.

“Мы построим это как можно быстрее”, — добавил Президент.

Также Зеленский рассказал о ситуации с истребителями F-16 от Нидерландов, которые передадут Украине еще 42 самолета.

“Из них на 18-ти мы будем проходить обучение, и когда мы научимся мы сможем получить и эти 18. Остальные мы сможем получить сразу, как только наши пилоты будут готовы. В целом это очень серьезное количество самолетов...Скажу откровенно: мы рассчитывали хотя бы на 12 (истребителей — ред.)”, — сказал Зеленский.

Кроме того, Президент отметил, что ракеты для западных истребителей в Украине уже есть.

Дополнение

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что идёт работа над тем, чтобы истребители F-16 в Украине появились как можно быстрее, однако, это требует времени.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что для появления первых истребителей F-16 в украинском небе нужно обучить несколько сотен человек — не только пилотов, поэтому речь идет о минимум 6-7 месяцах — минимальный срок, который надо сознательно оценивать.