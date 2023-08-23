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"Працюємо, щоб було якнайшвидше, однак це займе деякий час" - міністр оборони Нідерландів про передачу Україні F-16

Київ • УНН

 • 694209 перегляди

КИЇВ. 23 серпня. УНН. Іде робота над тим, аби винищувачі F-16 в Україні з'явилися якнайшвидше, однак, це потребує часу, заявила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен у коментарі телеканалу Еспресо, пише УНН.

Цитата

"Щойно буде можливо, ми працюємо над цим", - відповіла вона на запитання, коли літаки F-16 будуть в Україні.

"Ми почали навчання українських пілотів та технічних фахівців. Україна працює над інфраструктурою у країні, США дали першу згоду. Отож ми усі працюємо, аби це сталося якнайшвидше, однак це займе деякий час, тож я не можу дати точної відповіді", - вказала міністерка.

Оллонгрен додала, що точна кількість винищувачів, які передадуть Україні, ще обговорюється.

"Разом із Данією, ми погодились надати F-16, ми обговорюємо точну цифру, адже нам потрібна якась кількість і для навчань українських пілотів. Отож, я гадаю, що велика частина тих F-16, що ми маємо, відправиться в Україну, проте нам ще треба обговорити точну цифру", - зазначила вона.

Нагадаємо

18 серпня міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен заявив, що США дозволили Данії та Нідерландам відправити в Україну F-16. Голова МЗС Нідерландів Вопке Гукстра, слідом за колегою з Данії, підтвердив це.

У Білому домі вказали, що F-16 відправлять до України після навчання пілотів.

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