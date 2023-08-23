"Работаем, чтобы было как можно быстрее, однако это займет некоторое время" - министр обороны Нидерландов о передаче Украине F-16
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Идет работа над тем, чтобы истребители F-16 в Украине появились как можно быстрее, однако, это требует времени, заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в комментарии телеканалу Еспресо, пишет УНН.
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"Как только будет возможно, мы работаем над этим", - ответила она на вопрос, когда самолеты F-16 будут в Украине.
"Мы начали обучение украинских пилотов и технических специалистов. Украина работает над инфраструктурой в стране, США дали первое согласие. Поэтому мы все работаем, чтобы это произошло как можно быстрее, однако это займет некоторое время, поэтому я не могу дать точного ответа", - указала министр.
Оллонгрен добавила, что точное количество истребителей, которые передадут Украине, еще обсуждается.
"Вместе с Данией, мы согласились предоставить F-16, мы обсуждаем точную цифру, ведь нам нужно какое-то количество и для обучения украинских пилотов. Поэтому, я думаю, что большая часть тех F-16, что мы имеем, отправится в Украину, однако нам еще надо обсудить точную цифру", - отметила она.
Напомним
18 августа министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен заявил, что США разрешили Дании и Нидерландам отправить в Украину F-16. Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра, вслед за коллегой из Дании, подтвердил это.
В Белом доме указали, что F-16 отправят в Украину после обучения пилотов.