Зеленський розповів про свої зустрічі з олігархами
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський під час інтерв‘ю в ефірі одного з українських телеканалів розповів про свої зустрічі з олігархами, повідомляє УНН.
"Я по черзі зустрічаюсь з представниками великого бізнесу. Можна сказати, і з усіма олігархами", - повідомив він.
На запитання, з ким він вже зустрівся, він відповів: "Зустрівся з Пінчуком. Їх не так багато. Хтось ще приїжджав до нас. Я вже не пам‘ятаю. Деякі політики приїжджали, вони теж олігархи, але не будемо казати про них".
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Нагадаємо, Володимир Зеленський планує у червні зустріч з великим бізнесом щодо розбудови Донбасу.