В АП пояснили, чому Пінчук приїздив до Зеленського
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Український бізнесмен і олігарх Віктор Пінчук дійсно відвідував Президента Володимира Зеленського в його адміністрації у п’ятницю, 31 травня. Про це заявила прес-секретар Президента Юлія Мендель під час брифінгу в АПУ, передає кореспондент УНН.
"Віктор Пінчук справді приїжджав до адміністрації Президента 31 травня і приїжджав він з другим президентом Леонідом Кучмою, який зустрічався з Володимиром Зеленським для того, щоб обговорити посаду, яка була йому сьогодні запропонована – очолити тристоронню контактну групу", - зазначила Мендель.
Як повідомляв УНН, другий президент України Леонід Кучма очолить переговорну групу на мінських переговорах щодо врегулювання ситуації на Донбасі.