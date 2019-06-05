Зеленский рассказал о своих встречах с олигархами

"Я по очереди встречаюсь с представителями крупного бизнеса. Можно сказать, и со всеми олигархами", - сообщил он.

На вопрос, с кем он уже встретился, он ответил: "Встретился с Пинчуком. Их не так много. Кто-то еще приезжал к нам. Я уже не помню. Некоторые политики приезжали, они олигархи, но не будем говорить о них".

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Напомним, Владимир Зеленский планирует в июне встречу с крупным бизнесом по развитию Донбасса.