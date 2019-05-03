Зеленський провів розмову з сенатором США
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Голова українського кокуса в сенаті США, сенатор-республіканець від штату Огайо Роберт Портман провів бесіду з обраним президентом України Володимиром Зеленським. Про це Портман повідомив на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.
"Сьогодні вранці я говорив з обраним президентом України Володимиром Зеленським та привітав його з обранням. У нас спільне бачення мирної, процвітаючої України, вільної від корупції і злого впливу Росії. Я розраховую на тісну співпрацю з ним в найближчі роки", - написав Портман.
Нагадаємо, раніше співголова українського кокуса в сенаті США, сенатор-республіканець від штату Огайо Роберт Портман привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента України.
Як сообщанл УНН, вчора радники обраного президента України провели зустріч з послами держав ЄС в Брюсселі.