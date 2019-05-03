Зеленский провел разговор с сенатором США
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Председатель украинского кокуса в сенате США, сенатор-республиканец от штата Огайо Роберт Портман провел беседу с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом Портман сообщил на своей странице в Twitter, передаёт УНН.
"Сегодня утром я говорил с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским и поздравил его с избранием. У нас общее видение мирной, процветающей Украины, свободной от коррупции и злого влияния России. Я рассчитываю на тесное сотрудничество с ним в ближайшие годы", - написал Портман.
Напомним, ранее сопредседатель украинского кокуса в сенате США, сенатор-республиканец от штата Огайо Роберт Портман поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины.
Как сообщанл УНН, вчера советники избранного президента Украины провели встречу с послами государств ЕС в Брюсселе.