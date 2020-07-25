Зеленський пропонує скасувати необхідність визначення судом застави за наркозлочини

“Законопроектом пропонується доповнити частину четверту статті 183 Кримінального процесуального кодексу України новим пунктом 5, передбачивши, що слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 і 178 Кримінального процесуального кодексу України, має право не визначити розмір застави у кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених частиною третьою статті 307 Кримінального кодексу України”, - йдеться у пояснювальній записці.

Додамо, що стаття 307 Кримінального кодексу України стосується незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

Вказано, що в Україні наркотики вживають від 324 тис. до 424,7 тис. осіб і за останні десять років кількість смертей серед осіб, які перебували на наркологічному обліку, зросла більше ніж у 3 рази, у тому числі від передозування – майже в 4 рази. Окрім того, загрозливих масштабів набули поширеність розладів психіки та поведінки внаслідок вживання наркотичних речовин (174,7 на 100 тис. населення), а також психічні захворювання (11,5 на 100 тис. населення).

Зазначається, що у 2015 році було обліковано 25908 злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, тоді як за чотири місяці 2020 року – 10237.

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“У зв'язку з тим, що поширення розладів психіки, викликаних вживанням наркотичних засобів і психотропних речовин, а також зростання злочинності, пов'язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, набувають усе більших масштабів і стають серйозним соціальним чинником, який негативно впливає на життя, здоров'я та благополуччя людей, важливе значення має правильне застосування кримінально-правових норм, що передбачають відповідальність за вчинення таких злочинів”, - вказано у пояснювальній записці.

Зазначається, що з огляду на зазначене й виникла необхідність у розширенні кола кримінальних проваджень, у яких при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя, суд має право не визначити розмір застави.

“Цілями та завданнями проекту Закону є запровадження юридичного механізму реальної ізоляції (обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави) від суспільства осіб, які обґрунтовано підозрюються, обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених частиною третьою статті 307 Кримінального кодексу України”, - йдеться у пояснювальній записці.

Нагадаємо, Володимир Зеленський зареєстрував законопроект щодо прав суддів не визначати заставу 22 липня.