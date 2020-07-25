Зеленський пропонує скасувати необхідність визначення судом застави за наркозлочини

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Київ • УНН

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КИЇВ. 25 липня. УНН. Оприлюднено текст, внесеного на розгляд парламенту Президентом України законопроекту, яким пропонується надати право судам не призначати заставу для підозрюваних у скоєнні злочинів пов’язаних з незконним обігом наркотиків. Про це УНН повідомляє з посиланням на текст законопроекту.

“Законопроектом пропонується доповнити частину четверту статті 183 Кримінального процесуального кодексу України новим пунктом 5, передбачивши, що слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 і 178 Кримінального процесуального кодексу України, має право не визначити розмір застави у кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених частиною третьою статті 307 Кримінального кодексу України”, - йдеться у пояснювальній записці.

Додамо, що стаття 307 Кримінального кодексу України стосується незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

Вказано, що в Україні наркотики вживають від 324 тис. до 424,7 тис. осіб і за останні десять років кількість смертей серед осіб, які перебували на наркологічному обліку, зросла більше ніж у 3 рази, у тому числі від передозування – майже в 4 рази. Окрім того, загрозливих масштабів набули поширеність розладів психіки та поведінки внаслідок вживання наркотичних речовин (174,7 на 100 тис. населення), а також психічні захворювання (11,5 на 100 тис. населення).

Зазначається, що у 2015 році було обліковано 25908 злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, тоді як за чотири місяці 2020 року – 10237.

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“У зв'язку з тим, що поширення розладів психіки, викликаних вживанням наркотичних засобів і психотропних речовин, а також зростання злочинності, пов'язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, набувають усе більших масштабів і стають серйозним соціальним чинником, який негативно впливає на життя, здоров'я та благополуччя людей, важливе значення має правильне застосування кримінально-правових норм, що передбачають відповідальність за вчинення таких злочинів”, - вказано у пояснювальній записці.

Зазначається, що з огляду на зазначене й виникла необхідність у розширенні кола кримінальних проваджень, у яких при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя, суд має право не визначити розмір застави.

“Цілями та завданнями проекту Закону є запровадження юридичного механізму реальної ізоляції (обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави) від суспільства осіб, які обґрунтовано підозрюються, обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених частиною третьою статті 307 Кримінального кодексу України”, - йдеться у пояснювальній записці.

Нагадаємо, Володимир Зеленський зареєстрував законопроект щодо прав суддів не визначати заставу 22 липня.

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