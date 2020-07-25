Зеленский предлагает отменить необходимость определения судом залога в наркопреступлениях

ukru
Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 16550 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 31678 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 106568 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 115838 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 120043 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 156106 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 118201 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 145587 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104680 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102914 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
"Почти все пряники и ни одного кнута": Трамп сделал 5 шагов в пользу россии за последние две недели - Axios

"Почти все пряники и ни одного кнута": Трамп сделал 5 шагов в пользу россии за последние две недели - Axios

5 марта, 01:24 • 99155 просмотра
Атака дронов: зафиксированы ударные БПЛА над Украиной

Атака дронов: зафиксированы ударные БПЛА над Украиной

5 марта, 02:14 • 79613 просмотра
"Выведите этого господина": Трамп выгнал конгрессмена-демократа во время своей речи

"Выведите этого господина": Трамп выгнал конгрессмена-демократа во время своей речи

5 марта, 02:42 • 64578 просмотра
Трамп объявил о выходе США из ВОЗ и ООН во время выступления в Конгрессе

Трамп объявил о выходе США из ВОЗ и ООН во время выступления в Конгрессе

5 марта, 02:45 • 92287 просмотра
Демократы покидают зал Конгресса во время выступления Трампа: что произошло

Демократы покидают зал Конгресса во время выступления Трампа: что произошло

5 марта, 03:14 • 33500 просмотра
публикации
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 117122 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 156107 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 145588 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 395910 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 346188 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

09:29 • 6036 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

08:47 • 11859 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 92460 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

4 марта, 14:27 • 109471 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 137425 просмотра
Актуальное
Зеленский предлагает отменить необходимость определения судом залога в наркопреступлениях

Зеленский предлагает отменить необходимость определения судом залога в наркопреступлениях

Киев  •  УНН

 • 21945 просмотра

КИЕВ. 25 июля. УНН. Обнародован текст, внесенного на рассмотрение парламента Президентом Украины законопроекта, которым предлагается предоставить право судам не назначать залог для подозреваемых в совершении преступлений, связанных с незконним оборотом наркотиков. Об этом УНН сообщает со ссылкой на текст законопроекта.

"Законопроектом предлагается дополнить часть четвертую статьи 183 Уголовно-процессуального кодекса Украины новым пунктом 5, предусмотрев, что судья, суд при постановлении решения о применении меры пресечения в виде содержания под стражей, учитывая основания и обстоятельства, предусмотренные статьями 177 и 178 Уголовно-процессуального кодекса Украины имеет право не определить размер залога по уголовным производствах в отношении преступлений, предусмотренных частью третьей статьи 307 Уголовного кодекса Украины", - говорится в пояснительной записке.

Добавим, что статья 307 Уголовного кодекса Украины касается незаконного производства, изготовления, приобретения, хранения, перевозки, пересылки либо сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Указано, что в Украине наркотики употребляют от 324 тыс. до 424,7 тыс. человек и за последние десять лет количество смертей среди лиц, состоящих на наркологическом учете, выросло более чем в 3 раза, в том числе от передозировки - почти в 4 раза. Кроме того, угрожающие масштабы приобрели распространенность расстройств психики и поведения вследствие употребления наркотических веществ (174,7 на 100 тыс. населения), а также психические заболевания (11,5 на 100 тыс. населения).

Отмечается, что в 2015 году было учтено 25 908 преступлений в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, тогда как за четыре месяца 2020 - 10 237.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине разоблачили банду наркоторговцев, у которых изъяли огнестрельное оружие и свыше 3 тонн прекурсоров

"В связи с тем, что распространение расстройств психики, вызванных употреблением наркотических средств и психотропных веществ, а также рост преступности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, приобретают все большие масштабы и становятся серьезным социальным фактором, негативно влияющим на жизнь, здоровье и благополучие людей, важное значение имеет правильное применение уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за совершение таких преступлений", - указано в пояснительной записке.

Отмечается, что учитывая указанное и возникла необходимость в расширении круга уголовных производств, в которых при постановлении решения о применении меры пресечения в виде содержания под стражей, следственный судья, суд вправе не определить размер залога.

"Целями и задачами проекта Закона является введение юридического механизма реальной изоляции (избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога) от общества лиц, которые обоснованно подозреваются, обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью третьей статьи 307 Уголовного кодекса Украины", - говорится в пояснительной записке.

Напомним, Владимир Зеленский зарегистрировал законопроект о правах судей определять залог 22 июля.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаКриминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы