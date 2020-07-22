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Зеленський зареєстрував законопроект щодо прав суддів не визначати заставу

Зеленський зареєстрував законопроект щодо прав суддів не визначати заставу

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський зареєстрував в Верховній Раді законопроект №3915 щодо прав суддів не визначати розмір застави у кримінальному провадженні. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт ВРУ.

Документ під назвою "Проект Закону про внесення зміни до статті 183 Кримінального процесуального кодексу України щодо права слідчого судді, суду не визначати розмір застави у кримінальному провадженні" зареєстровано 21 липня. Текст законопроекту наразі відсутній, але визначений Президентом як невідкладний.

Нагадаємо, згідно з діючим законодавством, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов’язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов’язків, передбачених КПК, крім наступних випадків, вказаних в ч. 4 ст. 183 КПК:

1) щодо злочину, вчиненого із застосуванням насильства або погрозою його застосування;

2) щодо злочину, який спричинив загибель людини;

3) щодо особи, стосовно якої у цьому провадженні вже обирався запобіжний захід у вигляді застави, проте був порушений нею;

4) щодо злочину, передбаченого чч. 1-3 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній) Кримінального кодексу України.

Останні зміни в ст. 183 КПК були внесені в червні 2020 року у ч.4, яку доповнено п. 4 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній).

Як повідомляв УНН, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зареєстрував у ВР законопроект щодо посилення кримінальної відповідальності за хибні повідомлення про загрозу безпеці людей.

Українські Національні Новини

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