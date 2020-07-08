Вогнепальна зброя та понад 3 тонни прекурсорів: в Україні викрили банду наркоторговців
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. В Україні викрили та припинили діяльність злочинної групи, яка реалізовувала амфетамін в Україні та за кордоном. Так, під час проведення обшуків вилучено понад 3 тонни прекурсорів, близько 1 кг амфетаміну та вогнепальну зброю. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби.
"Оперативно-розшуковими підрозділами Державної прикордонної служби України припинено незаконну діяльність злочинної групи, яка налагодила виготовлення та масштабну реалізацію амфетаміну по всій території України та за її межами", - сказано у повідомленні.
Так, 7 липня, під час проведення обшуків у місті Київ та Київській області за адресами проживання одного з організаторів вилучено понад 3 тонни прекурсорів, близько 1 кг, попередньо, амфетаміну та вогнепальну зброю.
Зазначається, що цьому викриттю передувало затримання двох злочинців, які організували виготовлення та відправку поштою амфетаміну по всьому світу, а саме до США, Німеччини, Швейцарії, Японії, Австралії, Польщі, Великої Британії, Греції тощо.
Тоді також ліквідовано 2 нарколабораторії та перехоплено 36 міжнародних поштових відправлень з наркотиками, вилучено 1,5 кг амфетаміну, 0,6 кг марихуани та 62 кілограми прекурсорів.
Всі члени злочинної групи на даний час знаходяться під слідством. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.
Нагадаємо, правоохоронці Київської області вилучили у наркоділків "товару" на 350 тисяч гривень та готівку.