Огнестрельное оружие и свыше 3 тонн прекурсоров: в Украине разоблачили банду наркоторговцев

КИЕВ. 8 июля. УНН. В Украине разоблачили и пресекли деятельность преступной группы, которая реализовывала амфетамин в Украине и за рубежом. Так, при проведении обысков изъято более 3 тонн прекурсоров, около 1 кг амфетамина и огнестрельное оружие. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.