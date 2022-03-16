Зеленський про вторгнення рф: усе це зло народилося з окупації Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Якби російська окупація Криму у 2014 році мала сильніший супротив, країна-агрессор зараз не вторглася б у нашу державу. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 16 березня, пише УНН.
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"Вісім років тому у цей день російська держава організувала фейковий "референдум" на території нашого українського Криму, який використала згодом, щоб виправдовувати захоплення нашої території. Це було незаконно. Це було руйнацією всієї архітектури безпеки у Європі, яку створили після Другої світової війни. Але Росія пішла на це", - сказав президент.
"Якби тоді був хоч натяк на такий спротив, який ми чинимо зараз, який ви чините зараз... Якби тоді світ відреагував хоч наполовину так, як повинен реагувати зараз і реагує... Впевнений, ми не мали б ані цього вторгнення, ані восьми років війни на Донбасі. Усе це зло народилося із окупації Криму. З нашої слабкості, брутальних дій Росії, за які вона мала відчути покарання ще у 2014 році", - наголосив Зеленський.
Деталі
За словами глави держави, зараз українці набагато міцніші, об’єднані, – це великий народ і нація.
"Але... Ми не маємо машини часу і ми не можемо повернутися в ту мить, коли все вирішувалось. Ми можемо й повинні боротися сьогодні, зараз. Можемо й повинні захистити нашу державу, наше українське життя. Можемо й повинні вести переговори про справедливий, але чесний мир для України. Про справжні гарантії безпеки, які будуть працювати", - підкреслив Зеленський.
З його слів, це складне і амбітне завдання, але українцям по силам все це зробити, перемогти і повернутись до миру.
Додамо
16 березня 2014 року росія, захопивши збройним шляхом владу в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, провела так званий "референдум про статус Криму".