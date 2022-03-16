Зеленский о вторжении рф: все это зло родилось из оккупации Крыма

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"Восемь лет назад в этот день российское государство организовало фейковый "референдум" на территории нашего украинского Крыма, который использовала впоследствии, чтобы оправдывать захват нашей территории. Это было незаконно. Это было разрушением всей архитектуры безопасности в Европе, которую создали после Второй мировой войны. Но Россия пошла на это", - сказал президент.

"Если бы тогда был хоть намек на такое сопротивление, которое мы оказываем сейчас, которое вы оказываете сейчас. Если бы тогда мир отреагировал хоть наполовину так, как должен реагировать сейчас и реагирует... Уверен, мы не имели бы ни этого вторжения, ни восьми лет войны на Донбассе. Все это зло родилось из оккупации Крыма. Из нашей слабости, грубых действий России, за которые она должна была почувствовать наказание еще в 2014 году", - подчеркнул Зеленский.

Детали

По словам главы государства, сейчас украинцы намного крепче, объединенные, - это великий народ и нация.

"Но... У нас нет машины времени и мы не можем вернуться в тот миг, когда все решалось. Мы можем и должны бороться сегодня, сейчас. Можем и должны защитить наше государство, нашу украинскую жизнь. Можем и должны вести переговоры о справедливом, но честном мире для Украины. Об истинных гарантиях безопасности, которые будут работать", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, это сложная и амбициозная задача, но по силам все это сделать, одержать победу и вернуться к миру.

Добавим

16 марта 2014 года россия, захватив вооруженным путем власть в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, провела так называемый "референдум о статусе Крыма".