Зеленський про ворожий удар по Миколаєву: дуже підступно

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"Протягом дня у Миколаєві тривала рятувальна операція. Розбирали завали будівлі обласної адміністрації, яка була зруйнована російськими ракетними ударами. Станом на цей час відомо про вісьмох загиблих та тридцятьох поранених. Цілком вірогідно, що це не остаточні цифри. Російські війська здійснили цей удар по Миколаєву дуже підступно. У той час, коли люди дісталися робочих місць уранці. Дякувати Богу, більшість із тих, хто був у будівлі, встигли евакуюватися, почувши сигнал повітряної тривоги. Цей черговий акт російської так званої "денацифікації" Миколаєва відбувся вранці після річниці звільнення міста від нацистських загарбників. Миколаївці пам'ятають день 28 березня 1944 року. І бачать, на кого схожі російські війська, які зараз намагаються захопити їхнє місто", - сказав Зеленський.

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Крім цього, Зеленський запропонував Данії взяти участь у відбудові Миколаєва після війни.

"Говорив про Миколаїв сьогодні у виступі перед парламентом Данії та данським народом. Запропонував суспільству цієї країни взяти участь у відбудові міста й області після війни. У межах нашої програми відновлення України ми залучаємо держави-партнери, провідні компанії, найкращих фахівців для того, щоб гарантувати швидкість і якість відбудови нашої держави. Як мені доповіли, у Данії сприйняли дуже позитивно цю пропозицію", – розповів президент.

Нагадаємо

Як стало відомо, російські окупанти пробили наскрізь будівлю Миколаївської обласної державної адміністрації.

Більшість дивом урятувалося. Це від 50 до 100 людей.