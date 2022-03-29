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Зеленский о вражеском ударе по Николаеву: очень коварно

Киев • УНН

 • 106805 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении рассказал о ситуации в Николаеве после ракетного удара по зданию областной администрации, информирует УНН.

Зеленский о вражеском ударе по Николаеву: очень коварно

Цитата

"В течение дня в Николаеве продолжалась спасательная операция. Разбирали завалы здания областной администрации, которое было разрушено российскими ракетными ударами. По состоянию на это время известно о восьми погибших и тридцати раненых. Вполне вероятно, что это не окончательные цифры. Русские войска совершили этот удар по Николаеву очень коварно. В то время, когда люди добрались до рабочих мест утром. Слава Богу, большинство из тех, кто был в здании, успели эвакуироваться, услышав сигнал воздушной тревоги. Этот очередной акт российской так называемой "денацификации" Николаева состоялся утром после годовщины освобождения города от нацистских захватчиков. Николаевцы помнят день 28 марта 1944 года. И видят, на кого похожи российские войска, которые сейчас пытаются захватить их город", - сказал Зеленский.

Детали 

Кроме этого, Зеленский предложил Дании принять участие в восстановлении Николаева после войны.

"Говорил о Николаеве сегодня в выступлении перед парламентом Дании и датским народом. Предложил обществу этой страны принять участие в восстановлении города и области после войны. В рамках нашей программы восстановления Украины мы привлекаем государства-партнеры, ведущие компании, лучших специалистов для того, чтобы гарантировать скорость и качество восстановления нашего государства. Как мне доложили, в Дании восприняли очень позитивно это предложение", - рассказал президент.

Напомним

Как стало известно, российские оккупанты пробили насквозь здание Николаевской областной государственной администрации.
Большинство чудом спаслось. Это от 50 до 100 человек.

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