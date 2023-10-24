Зеленський про створення нової бази для чф рф на окупованій частині Грузії: "Ми їх всюди дістанемо"

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«Для багатьох Крим був аргументом, що повна деокупація нашої території недосяжна, російський контроль над Чорним морем та наявність флоту окупанта створювало ілюзію нездоланного домінування росії на Чорному морі. Зараз ілюзії тануть. Військовий флот росії більше не здатен оперувати в західній частині Чорного моря та поступово тікає з Криму. Це історичне досягнення. Російський керівник заявляє про створення нової бази для залишків чорноморського флоту на окупованій частині Грузії, максимально далеко від українських ракет та морських дронів. Але ми їх всюди дістанемо», - сказав він.

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Він зазначив, що попри те, що Україна ще не досягла повного вогневого контролю над Кримом та прилеглими водами, для росіян там вже немає жодного безпечного місця та надійного логістичного маршруту по всьому узбережжю Чорного та Азовського морів.

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