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Зеленський про створення нової бази для чф рф на окупованій частині Грузії: "Ми їх всюди дістанемо"

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Україна досягла історичного результату, змусивши росію обмежити пересування кораблів чорноморського флоту поблизу Криму. Про це під час саміту Кримська платформа сказав Президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент УНН.

Зеленський про створення нової бази для чф рф на окупованій частині Грузії: "Ми їх всюди дістанемо"

Цитата

«Для багатьох Крим був аргументом, що повна деокупація нашої території недосяжна, російський контроль над Чорним морем та наявність флоту окупанта створювало ілюзію нездоланного домінування росії на Чорному морі. Зараз ілюзії тануть. Військовий флот росії більше не здатен оперувати в західній частині Чорного моря та поступово тікає з Криму. Це історичне досягнення. Російський керівник заявляє про створення нової бази для залишків чорноморського флоту на окупованій частині Грузії, максимально далеко від українських ракет та морських дронів. Але ми їх всюди дістанемо», - сказав він.

Деталі

Він зазначив, що попри те, що Україна ще не досягла повного вогневого контролю над Кримом та прилеглими водами, для росіян там вже немає жодного безпечного місця та надійного логістичного маршруту по всьому узбережжю Чорного та Азовського морів.

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