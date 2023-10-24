У Севастополі вибухи, губернатор пише про атаку диверсантів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. У Севастополі прогриміли потужні вибухи, так званий губернатор тимчасово окупованого міста Михайло Развозжаєв пише про можливу атаку українських підводних диверсійних сил, передає УНН.
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«Гучні звуки – це на зовнішньому рейді – Чорноморський флот відбиває можливу атаку українських підводних диверсійних сил на зовнішньому рейді у Севастополі», — повідомив губернатор.
Деталі
Телеграм-канал "Кримський вітер" повідомив про гучні вибухи о 3:35 і 3:40 в Севастополі, а також про звуки стрілянини.
Також місцеві пабліки пишуть про можливу "підводну атаку" і намагання збити безпілотник.
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