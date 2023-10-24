В Севастополе взрывы, губернатор пишет об атаке диверсантов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. В Севастополе прогремели мощные взрывы, так называемый губернатор временно оккупированного города Михаил Развозжаев пишет о возможной атаке украинских подводных диверсионных сил, передает УНН.
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«Громкие звуки – это на внешнем рейде – Черноморский флот отражает возможную атаку украинских подводных диверсионных сил на внешнем рейде в Севастополе», — сообщил губернатор.
Детали
Телеграм-канал "Крымский ветер" сообщил о громких взрывах в 3:35 и 3:40 в Севастополе, а также о звуках стрельбы.
Также местные паблики пишут о возможной "подводной атаке" и попытке сбить беспилотник.
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