В Севастополе взрывы, губернатор пишет об атаке диверсантов

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«Громкие звуки – это на внешнем рейде – Черноморский флот отражает возможную атаку украинских подводных диверсионных сил на внешнем рейде в Севастополе», — сообщил губернатор.

Детали

Телеграм-канал "Крымский ветер" сообщил о громких взрывах в 3:35 и 3:40 в Севастополе, а также о звуках стрельбы.

Также местные паблики пишут о возможной "подводной атаке" и попытке сбить беспилотник.

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