У Севастополі вранці чули гучні звуки: в окупаційній адміністрації заявили про "навчання" чф рф

КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Призначений рф так званий "губернатор" Севастополя у тимчасово окупованому Криму михайло развожаєв заявив про гучні звуки у центрі міста і пояснив їх навчаннями чорноморського флоту рф. Про це він написав у своєму телеграм-каналі, передає УНН.