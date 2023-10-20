У Севастополі вранці чули гучні звуки: в окупаційній адміністрації заявили про "навчання" чф рф
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Призначений рф так званий "губернатор" Севастополя у тимчасово окупованому Криму михайло развожаєв заявив про гучні звуки у центрі міста і пояснив їх навчаннями чорноморського флоту рф. Про це він написав у своєму телеграм-каналі, передає УНН.
Цитата
«Гучні звуки в центрі міста - це в районі Північного і Південного молів чорноморський флот проводить тренування розрахунків ППДО», - написав развожаєв.
Він додав, що подібне «тренування» очікується протягом дня.
Раніше
УНН повідомляв, що в окупованому Севастополі анонсували чергові навчання військових рф.