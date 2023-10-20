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В Севастополе утром слышали громкие звуки: в оккупационной администрации заявили об "учениях" чф рф

Киев • УНН

 • 209337 просмотра

КИЕВ. 20 октября. УНН. Назначенный рф так называемый "губернатор" Севастополя во временно оккупированном Крыму михаил развожаев заявил о громких звуках в центре города и объяснил их учениями черноморского флота рф. Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает УНН.

В Севастополе утром слышали громкие звуки: в оккупационной администрации заявили об "учениях" чф рф

Цитата

«Громкие звуки в центре города - это в районе Северного и Южного молов черноморский флот проводит тренировку расчетов ППДО», - написал развожаев.

Он добавил, что подобная «тренировка» ожидается в течение дня.

Ранее

УНН сообщал, что в оккупированном Севастополе анонсировали очередные учения военных рф.

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