В Севастополе утром слышали громкие звуки: в оккупационной администрации заявили об "учениях" чф рф
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. Назначенный рф так называемый "губернатор" Севастополя во временно оккупированном Крыму михаил развожаев заявил о громких звуках в центре города и объяснил их учениями черноморского флота рф. Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает УНН.
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«Громкие звуки в центре города - это в районе Северного и Южного молов черноморский флот проводит тренировку расчетов ППДО», - написал развожаев.
Он добавил, что подобная «тренировка» ожидается в течение дня.
Ранее
УНН сообщал, что в оккупированном Севастополе анонсировали очередные учения военных рф.