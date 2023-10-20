В Севастополе утром слышали громкие звуки: в оккупационной администрации заявили об "учениях" чф рф

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«Громкие звуки в центре города - это в районе Северного и Южного молов черноморский флот проводит тренировку расчетов ППДО», - написал развожаев.

Он добавил, что подобная «тренировка» ожидается в течение дня.

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УНН сообщал, что в оккупированном Севастополе анонсировали очередные учения военных рф.