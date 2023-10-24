Зеленский о создании новой базы для чф рф на оккупированной части Грузии: "Мы их везде достанем"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Украина достигла исторического результата, заставив россию ограничить передвижение кораблей черноморского флота вблизи Крыма. Об этом во время саммита Крымская платформа сказал Президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.
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«Для многих Крым был аргументом, что полная деоккупация нашей территории недостижима, российский контроль над Черным морем и наличие флота оккупанта создавало иллюзию непреодолимого доминирования россии на Черном море. Сейчас иллюзии тают. Военный флот россии больше не способен оперировать в западной части Черного моря и постепенно убегает из Крыма. Это историческое достижение. Российский руководитель заявляет о создании новой базы для остатков черноморского флота на оккупированной части Грузии, максимально далеко от украинских ракет и морских дронов. Но мы их везде достанем», - сказал он.
Детали
Он отметил, что несмотря на то, что Украина еще не достигла полного огневого контроля над Крымом и прилегающими водами, для россиян там уже нет ни одного безопасного места и надежного логистического маршрута по всему побережью Черного и Азовского морей.
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