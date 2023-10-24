Зеленский о создании новой базы для чф рф на оккупированной части Грузии: "Мы их везде достанем"

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«Для многих Крым был аргументом, что полная деоккупация нашей территории недостижима, российский контроль над Черным морем и наличие флота оккупанта создавало иллюзию непреодолимого доминирования россии на Черном море. Сейчас иллюзии тают. Военный флот россии больше не способен оперировать в западной части Черного моря и постепенно убегает из Крыма. Это историческое достижение. Российский руководитель заявляет о создании новой базы для остатков черноморского флота на оккупированной части Грузии, максимально далеко от украинских ракет и морских дронов. Но мы их везде достанем», - сказал он.

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Он отметил, что несмотря на то, что Украина еще не достигла полного огневого контроля над Крымом и прилегающими водами, для россиян там уже нет ни одного безопасного места и надежного логистического маршрута по всему побережью Черного и Азовского морей.

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